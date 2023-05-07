В Україні найближчі дві ночі місцями вдарять заморозки. Також місцями очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

“Заморозки залишаються у ніч на понеділок у північній частині України. Наступної ночі, на вівторок, як прояснить, заморозки ще й спостерігатимуться також в західних областях”, – написала вона.

За словами синоптика, 8-го травня в Україні триватиме свіжа погода. Температура повітря вночі +2+7, на півдні +4+10 градусів. Протягом дня понеділка стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів, в Приазов’ї та на заході України буде найхолодніше, +7+11 градусів.

Дощі пройдуть в західних областях (окрім Рівненщини та Волині), на південному сході, ввечері ще й у південній частині.

“У Карпатах можливий мокрий сніг!”, – попередила Діденко.

У Києві понеділок передбачається сухим, неспекотним, вночі близько +5 градусів, на околицях, при проясненнях, можливі заморозки, завтра вдень лише +10+12 градусів.

“Найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується, +20-ть і тим паче за +20-ть градусів- в дальшій синоптичній перспективі”, – прогнозує синоптик.