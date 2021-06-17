Як ми повідомляли, у каналізаційному колодязі на Тернопільщині загинуло двоє робітників. Вони намагалися знайти помилку колектора та отруїлися аміачним газом. Поліція розпочала розслідування за фактом порушення законодавства про охорону праці.

Трагедія сталася у Заліщицькому районі. Керівник агрофірми розповів, що день перед тим прорвало трубу. Чоловіки намагалися її відремонтувати і відновити подачу рідини.

«Заступник керівника приватного агропідприємства при огляді території свиноферми виявив у каналізаційному колодязі без ознак життя 37-річного та 59-річного різноробочих підприємства. За попередньою інформацією, чоловіки загинули від отруєння аміачним газом під час виконання робіт, пов’язаних із промиванням стічної труби септика, розташованого на території агропідприємства. Для з’ясування причин та обставин групового нещасного випадку зі смертельним наслідком вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування», – повідомила речниця управління Держпраці Галина Климчук.

Триває слідство. У поліції з’ясовують причини трагедії.

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