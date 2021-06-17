Загинули страшною смертю: у каналізаційному колекторі на Тернопільщині знайшли тіла двох чоловіків. ФОТО

Нещасний випадок під час роботи трапився на території одного з аграрних підприємств області. 17 червня вранці працівники виявили в каналізаційному колекторі тіла двох чоловіків.

Діючого працівника, 1983 року народження, та 62-річного пенсіонера, який консультував та допомагав на підприємстві.

За словами керівника агрофірми, напередодні прорвало трубу. Чоловіки намагалися виявити поломку. Ймовірно, заглянули в проміжний колектор, вдихнули випари, зомліли та впали всередину.

Їхні тіла знайшли лише наступного дня. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із ст. 271 ч. 2 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.