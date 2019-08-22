Минулої доби на автошляхах області трапилося 13 аварій, три з яких із потерпілими, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільщини.

Серед причин ДТП – перевищення безпечної швидкості.

Позаминулої доби один чоловік загинув та один травмувався в аварії біля села Кам’янки на Підволочиському шосе. Там вантажівка наїхала на підводу. У селі Городниці Гусятинського району місцевий житель, 1990 року народження, керуючи автівкою марки «Форд», виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2106, за кермом якого перебував 32-річний односелець. Обоє водіїв із травмами потрапили до лікарні.

Поліцейські наголошують: причини ДТП у порушенні правил дорожнього руху. Зокрема, найчастіше до аварії призводить перевищення швидкості, порушення правил маневрування; недотримання дистанції; керування транспортним засобом у нетверезому стані; перехід у невстановленому місці тощо.

Як повідомив начальник управління Патрульної поліції області Богдан Шевчук, в обідню пору середи трапляється найбільше зіткнень, а ввечері суботи – ДТП з потерпілими. Відтак водіїв і пішоходів просять бути уважними.

Софія Романська