Поспішала на автобус але на одну хвилину повернулася до квартири, каже пані Ірина. Бабуся 4-річної Віки та 5-річного Степанка каже – дивом затирмалась вдома. Жінка вже була біля дверей, як вибіг онук з криками “мама Віку душить”…

Коли 63-річна жінка вскочила до кімнати то побачила що її донька Надія натягнула внучці на голову пакет і пробує задушити. Почала видирати Віку з маминих обіймів, але та пручалася: відштовхнула стареньку і схопила 4-річну дівчинку за ногу, пише Овід.

“Друся, відбираю, а вона за ногу і до землі! Степанко перед тим грався в кімнаті і згорнув коврик. На щастя головою Віка вдарилася об згорнутий килим. Якби не той коврик дитині був би хандик” – каже пані Ірина.

Бабуся з онуком ніяк не могла видерти дівчинку від розлюченої матері. Тоді Степанко вискочив на сходову клітку і почав гукати допомоги. Першою волання дитини почула сусідка пані Марія. Жінка в піжамі вбігла до квартири і оторопіла. Довкола розкиданий одяг, взуття, а на ліжку боролися бабуся з матір’ю. На 4-річну Віку Надія не лише наділа на голову пакет, а й сіла зверху і затисла ногами. Сусідка взялась визволяти дитину та материні обійми були міцні – жінка не відпускала доньку.

“Коли розстисли ноги то та дитина впала. Вона була з пакетом на голові! Коли вона падала то пакет з неї зісковзнув і як Віка впала то я подумала що вона не жива. Мені стало не добре” – пригадує пані Марія.

Та Надія схопила 5-річного Степанка і почала гамселити його. Пані Марія вибігла на сходи і почала гукати допомоги. Збіглися інші сусіди і лише гуртом змогли визволити з квартири дітей. Віка була без свідомості. Її поклали на курточку і викликали поліцію та швидку. Сусіди почали обливати водою непритомну Віку і дівчинка почала подавати озанки життя. Наряд патрульноїполіії приїхав за 6-ть хвилин. Копи на руках винесли дівчнику на вулицю розпочали реанімаційні заходи. За кілька хвилин прибула швидка і дитину передали медикам.

“Надя все ще залишалася в квартирі і погрожувала ввімкнути газ і взірвати помешкання” – пригадують очевидці.

Степанка і Вікторію доправили до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Дівчинку шпиталізували до реанімації, а хлопчик із забоями опинився в хірургії. Тим часом інша бригада медиків забрала маму дітей. Лікарі розповідають, що дівчинку швидко повернули до свідомості та майже добу вона не могла вимовити ні слова. Коли ж заговорила, то попросилася до Степанка і бабусі.

Після кількох днів у лікарні на прохання пані Ірини дітей виписали додому під нагляд бабусі. Мама ж дітей зараз під наглядом інших лікарів. Родичі розповідають, що жінка не пам’ятає того, що сталося. Від висновку психіатрів щодо осудності Надії буде залежати і розслідування поліцейських. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею “Замах на вбивство”. Паралельно соціальні служби Тернополя вивчають ситуацію і вирішують, де і з ким в подальшому будуть жити діти. Варто додати, що за свідченням соціальних служб до цього випадку жодних зауважень щодо виховання малюків у сім’ї не було.