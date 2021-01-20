Містечко на Тернопільщині через безгосподарність обласних чиновників втратило на будівництві лікарняного відділення 5,2 млн грн.

Про це написав в себе у фейсбуці народний депутат Іван Чайківський.

«В умовах ковідної пандемії державна субвенція в розмірі 6,8 млн.грн. була спрямована на будівництво приймально-діагностичного відділення. Освоїти встигли 1,6 млн.грн. Тепер ні грошей, ні відділення», – констатує народний обранець.

За його словами, це сталося через неузгодженість в діях чиновників обласного рівня. Тому неосвоєні кошти наприкінці минулого року довелося повернути в державний бюджет.

«Все це по факту тепер лягає на бюджет громади, хоча лікарня вважається опорною. Добре, що голова Бережанської громади Ростислав Бортник розуміє ситуацію та намагається її вирішити в користь людям, навіть всупереч безпорадним рішенням обласних чиновників». – написав І.Чайківський.

Тепер лишається тримати питання на контролі, щоб при найменшій можливості спрямувати державні кошти на добудову цієї лікарні, як особливо-важливого об’єкту в часі пандемії.