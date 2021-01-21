Пожежа складського приміщення виникла на території військової частини у Бережанах.

О 06:13 до бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини по вул. Золочівська. На місце події направлено два відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини та оперативну групу Бережанського районного відділу. Крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний розрахунок військової частини.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа виникла в окремій складській будівлі (розміром 6х8 метрів), в приміщенні якої зберігаються автомобільні шини. Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи.

О 06:47 пожежу було локалізовано на площі 112 метрів квадратних.

Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено.

Тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.