З двох тисяч протестованих методом ІФА жителів Тернопільщини антитіла до коронавірусу виявили лише у п’ятдесяти людей. Відтак рівень колективного імунітету до COVID-19 залишається надто низьким, щоб протистояти епідемії.

Нині ІФА-тестування доступні всім охочим. Одне дослідження вартує 147 гривень, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Безкоштовно тестують осіб з груп професійного ризику.

“В обласному лабораторному центрі проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2029, з яких 682 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 29 осіб виявлені позитивні результати, що вказує на гострий перебіг хвороби, і 1347 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 52 осіб виявлені позитивні результати, означає наявність імунітету”.

Восени на Тернопільщині прогнозують другу хвилю епідемії коронавірусу. Відтак жителям краю рекомендують проходити тестування на наявність імуноглобулінів, оскільки це дозволить виявити, чи є імунітет до нового коронавірусу. За словами лікарів, антитіла захищають людину від подальших інфікувань.

Софія Романська

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