Тернопільщина увійшла до червоної зони в епідемічній ситуації COVID-19.

Динаміка захворюваності у нашому регіоні перевищує навіть показники Чернівецької області. Відтак послаблення карантину у нашому краї наразі неможливі.

Восени будуть додаткові ускладнення епідситуації, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Оскільки ймовірна друга осінньо-зимова хвиля епідемії.

«Ми перебуваємо в періоді епідемії, Кабміном терміни карантину весь час посуваються. Ми приречені пристосуватися до життя в карантинних умовах і маємо нести спільну відповідальність за виконання цих рішень, які ми приймаємо, і забезпечення епідемічної безпеки в усьому, що ми робимо».

Додамо, Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця літа. У залежності від епідемічної ситуації у регіоні встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень визначає автоматизоване програмне забезпечення та затверджує Національна комісія ТЕБ та НС.

Софія Романська

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