Тридцять нових випадків зараження коронавірусом виявили учора на Тернопільщині. Серед інфікованих — десятеро тернополян і двадцятеро мешканців районів.

Нові спалахи епідеміологи виявили у Бережанському і Монастириському районах.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 281 дослідження методом ПЛР. Географія нових випадків, які діагностували учора, розширилася на села Теребовлянського, Збаразького, Бережанського, Кременецького, Лановецького, Бучацького районів.

“Інфікуються люди найчастіше в організованих колективах і під час так званих масових гулянь. Люди нехтують дотриманням дистанції, засобами індивідуального захисту. Потрібно мати на увазі, якщо ви принесете коронавірус у свою і родину, і там є старші люди із супутнім захворюванням, це може стати для них фатальним. Ми мали спалахи у Бережанському, Монастириському, Заліщицькому, Кременецькому, Тернопільському, Збаразькому районах. На жаль, найбільше випадків зараження ми маємо через святкування весіль, днів народжень, різних ювілеїв. Є випадки поширення коронавірусу у церквах під час богослужінь, а саме під час певних релігійних обрядів”, – каже начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Учора провели 13 досліджень на антитіла до коронавірусу. Відтак в жодної особи імунітету до COVID-19 не виявили.

Софія Романська

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