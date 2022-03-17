Йому було лише 40: пішов із життя тернопільський рятувальник – учасник АТО

16 березня передчасно пішов з життя підполковник служби цивільного захисту, Решетняк Володимир Іванович, начальник відділення з ремонту техніки та засобів зв’язку групи матеріально-технічного забезпечення АРЗ СП Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Його серце перестало битися у 40-річному віці.

24 роки роки свого життя Володимир працював у пожежно-рятувальній службі, був учасником АТО, неодноразово відзначений нагородами, серед яких відзнака МНС «За відвагу у надзвичайній ситуації» II ступеня, медаль ДСНС України «10 років сумлінної служби» та інші.

“Життєвий шлях нашого колеги є прикладом людської гідності та добропорядності. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

Щирі співчуття рідним та близьким Володимира!”, – ідеться у зверненні Управління ДСНС у Тернопільській області.