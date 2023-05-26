Якої погоди чекати на Тернопільщині у вихідні

На Тернопільщину йде антициклон. За прогнозами синоптиків, він витіснить дощі й сприятиме підвищенню температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними погоду на Тернопільщині визначатиме Азорський антициклон. Відтак у краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 25° тепла. Подекуди дошкулятиме північний вітер 7-12 метрів за секунду.

«Дощі трохи поступляться, відійдуть і залишаться переважно на сході, південному сході та в Карпатах. Температура повітря у західних областях у денні години +23+26 градусів. Загалом температура повітря зберігатиметься на комфортному рівні, характерному травню».

За попередніми прогнозами синоптиків, травень завершиться комфортною погодою. На Тернопільщині переважно обійдеться без дощів, а температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла.

Фото Juliana Zvarych