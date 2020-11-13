Цього тижня на Тернопільщині рівень захворюваності на коронавірус дещо знизився, – повідомляють в обласному лабораторному центрі. Все ж окремі населені пункти ризикують потрапити до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

Росте рівень захворюваності у Бережанському, Лановецькому і Кременецькому районах. Чи потраплять ці населені пункти до «червоної» зони, вирішуватиме державна комісія з ТЕБ та НС.

«Загалом протягом тижня в області простежувалася тенденція до зниження рівня захворюваності. Але все ж ми маємо території, де показники перевищують рівні «червоної зони». Хоча кількість таких територій зараз значно менша, ніж на початку місяця. Про стабілізацію епідситуації поки говорити рано, оскільки бачимо, що епідемія у нашому регіоні протікає хвилеподібно. Щодня виявляємо значну кількість підозр і первинних випадків зараження», – каже епідеміолог Володимир Паничев.

Нагадаємо, урядовці вирішили запровадити в Україні «карантин вихідного дня», який вимагає закриття на суботу-неділю ресторанів, кафе, розважальних закладів. Діятимуть обмеження і для храмів. Там зможе перебувати не більше двадцяти осіб, незалежно від площі приміщення. Чи запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження у нашому краї, вирішуватиметься на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки.