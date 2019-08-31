Святкові дійства, святкові імпрези, шкільне віче, шкільна вечірка, театралізоване дійство, квест, творча лабораторія та урочисті лінійки відбудуться у тернопільських школах з нагоди свята Першого дзвоника.

Цього року перше вересня припало на неділю, тож проводити урочистості вирішили в цей тільки у п’яти школах: Тернопільській Українській гімназії імені Івана Франка, Тернопільській класичній гімназії, ТНВК ЗОШПЛ № 2, ТЗОШ №4 та ТНВК ШКПЙС. В інших загальноосвітніх навчальних закладах Перший дзвоник відбудеться у понеділок, другого вересня.

У деяких закладах святкування триватимуть два дні. А у школі-ліцеї №6 їх розділили на три дні. Так 30 серпня ввечері учні 2-7 класів зберуться на «Родинне вогнище» у Кутківцях. Для учнів 8-11 класів влаштують шкільну вечірку 31 серпня о 18.00 у дворі школи. А першокласників зустрічатимуть у ліцеї 2 вересня о 9.00 на майданчику перед школою.

Учні, батьки і вчителі школи-колегіуму Патріарха Йосипа Сліпого першого вересня о 12.00 зберуться на Спільну Божественну Літургію у Церкві святих Володимира і Ольги. А другого вересня о 8.30 на подвір’ї школи пройде урочиста зустріч учнів.

У 21 школі другого вересня о 9.00 влаштують святкове привітання і флешмоб, у 24-школі на подвір’ї закладу організують квест для учнів 1 та 11 класів.

А як проходитиме свято Першого дзвоника в інших навчальних закладах громади можна побачити в таблиці, поданій нижче.

Ольга Трач

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Інформація про час і місце проведення свята Першого дзвоника 2019