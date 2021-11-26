Понад 9 тис. тонн технічної солі та понад 17 тис. тонн піску підготували на Тернопільщині для утримання доріг взимку.

Про це повідомив в.о. начальника управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської облдержадміністрації Михайло Олійник. Чи вистачить такого обсягу матеріалів, залежить від погодних умов.

Для інформування водіїв про небезпеку в осінньо-зимовий період 2021-2022 років планують підготувати 1050 комплектів дорожніх знаків. Як зазначив Михайло Олійник, після аналізу минулорічної ситуації були внесені корективи у роботі на цей рік. «Для створення снігозахисту відремонтовано понад 1200 захисних щитів. Під час осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років планується залучити понад 276 одиниць техніки. Варто відзначити, що частина техніки на цей час залучена на проведення будівельно-ремонтних робіт на дорогах державного значення».

Додамо, за прогнозами синоптиків перші суттєві снігопади можливі ближче до середини грудня. А поки в регіоні передбачають незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.