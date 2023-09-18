Видатній художниці Олені Кульчицькій у середині вересня минуло 146 років з дня народження.

З цієї нагоди у відділі літератури з мистецтва Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться вечір пам’яті «Незабутня: Спогад про художницю». Розпочнеться захід 20 вересня о 13.00.

Подія відбудеться за участі заступниці директора Тернопільського обласного художнього музею Ольги Ваврик, а також викладачів і студентів Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Буде представлено виставку творів нашої славетної землячки із фондів Тернопільського обласного художнього музею.

– В історії українського образотворчого мистецтва Олені Кульчицькій належить одне з почесних місць, – відзначають у бібліотеці. – Вона була універсальною художницею і залишила художній спадок в різних видах мистецтва: живопис, графіка, сакральний живопис (створила унікальний іконостас), килимарство. Особливої уваги заслуговують спроектовані нею меблі, вироби з бронзи та емалі. Найвищим виявом громадянської позиції художниці є її заповіт, складений 29 серпня 1957 року, згідно з яким увесь свій мистецький доробок вона передала в дар українському народові в особі Львівського державного музею українського мистецтва, нині це Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького.