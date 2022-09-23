Вихідними на Тернопільщині можливі заморозки. За словами синоптиків, місцями дошкулятиме сильний вітер. Натомість дощів у краї поменшає.

Денної пори у західному регіоні очікується підвищення температурних показників. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 17 градусів тепла.

«Заморозки знову готуються щипати за щоки рештки городини, дерева, кущі та айстри на городах і клумбах. Найближчої ночі дощі, які щось занадто останнім часом захопилися осіннім дощовим іміджем, нарешті відступатимуть від західних областей України, а в неділю суха погода охопить всі області. Тому найближчої ночі – увага! – заморозки очікуються у західних областях. 25-го вересня в Україні істотних опадів не передбачається. У суботу денна температура повітря становитиме в більшості областей +11+16 градусів. У неділю в Україні потепліє, очікується +14 +17 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї остерігатиметься більш тепла погода. Періодично випадатимуть дощі.