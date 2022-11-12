З листопада змінилася вартість виготовлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомляють на сайті Державної міграційної служби України. Нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції встановили відповідно до постанови Кабміну від 14 жовтня 2022 року, яка набула чинності першого листопада.

Тепер вартість українського паспорту становить:

вперше – безкоштовно;

до 20-ти робочих днів – 450 гривень;

до 10-ти робочих днів – 820 гривень.

Закордонного:

до 20-ти робочих днів – 856 гривень

до 7-ми робочих днів та до 3-ох робочих днів у разі наявності підстав – 1496 гривень.

Також подорожчали інші документи:

посвідка на тимчасове проживання – 1258 гривень;

посвідка на постійне проживання – 1013 гривень;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – 5337 гривень.

У міграційній службі зауважують, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяву для оформлення документів до 1 листопада отримають документи за старою ціною. Ті, хто оплатили послуги до 1 листопада, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість доплатити за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.