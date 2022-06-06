До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження.

Серед вулиць, що пропонуються на перейменування, є вулиця Толстого, що пропонується перейменувати на вулицю генерала армії УНР, що похований у Тернополі, Євгена Мєшковського.

Читайте також: У Тернополі з’явиться Старий Поділ і Торговиця

Чому пропонується перейменувати вулицю Толстого?

– Толстой Лев Миколайович – російський письменник і мислителів. Просвітник, публіцист, релігійний мислитель, його авторитетний погляд послужив причиною виникнення нової релігійно-моральної течії в Росії — толстовства. За свої погляди був відлучений від церкви. Народився 9 вересня 1828, у с. Ясна Поляна, Тульська губернія, Російська імперія. Помер – 7 (20) листопада 1910, на станція Астапово, Рязанська губернія.

Читайте також: Вулицю Пушкіна у Тернополі пропонують перейменувати на вулицю Захисників України

Яку назву цій вулиці пропонується присвоїти?

– Вулиця Євгена Мєшковського (13.02.1882, Київ – 06.07.1920, Тернопіль) – генерал-хорунжий Армії УНР, полковник УГА. Походив з козацького роду. Професійний військовий. Служив 1918 у гетьманській армії. В Тернополі 9 листопада 1918 Президент ЗУНР Є. Петрушевич затвердив його начальником Начальної команди (штабу) УГА; цей штаб був у Бережанах. Розробив організаційну структуру УГА і зреалізував її. Від весни 1919 воював у Армії УНР. Важно поранений в бою на передовій лінії під Чорним Островом. Помер у Тернополі. Похований на Микулинецькому цвинтарі.

В Україні є могили лише двох генералів Армії УНР: Є. Мєшковського в Тернополі і Василя Тютюнника в Рівному (там давно вже є вулиця цього генерала).

Читайте також: Дві вулиці у Тернополі хочуть перейменувати на честь Дарії Віконської та Омеляна Пріцака: що про них відомо

Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами:

через портал «Електронні консультації та обговорення» за посиланням

письмово через відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова,6 із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.

Читайте також: Карпенка – залишити, Макаренка – змінити, а Майданом Перемоги назвати інше місце: які вулиці перейменують у Тернополі