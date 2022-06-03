До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження.

Однією з вулиць на перейменування є вулиця Пушкіна, яку пропонують перейменувати цю вулицю на честь наших мужніх, відважних українців, що боронять українську державу – усіх Захисників України.

Чому перейменовують вулицю Пушкіна?

Пушкін Олександр Сергійович – російський поет, драматург і прозаїк. Ще за життя Пушкіна склалася його репутація найбільшого національного російського поета. Вважається основоположником сучасної російської літературної мови. Пушкін – великодержавний імперський шовініст та співець російського імперіалізму. Був затятим пропагандистом царського режиму. Народився 26 травня (6 червня) 1799, у Москві, Російська імперія. Помер Пушкін 29 січня (10 лютого) 1837, Санкт-Петербург, Російська імперія.

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На честь кого пропонують перейменувати цю вулицю?

На честь усіх Захисників України. Адже ця вулиця є однією з найбільших вулиць у Тернополі, що, станом на сьогодні, пропонується до перейменування.

Відкритий воєнний напад росії на Україну початий о 3:40 24 лютого 2022 року. Президент рф в. путін оголосив про «спеціальну воєнну операцію» з метою нібито «демілітаризації та денацифікації України».

Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі й тимчасово окупованого Росією Криму. Разом з Росією війну проти України фактично веде Білорусь: із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України, здійснюють вильоти бойової авіації для завдання ракетно-бомбових ударів по території України, відбувається передислокація війська та його забезпечення. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв’язаної Росією 2014 року.

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Російське вторгнення наразилося на жорсткий опір, його лінії постачання стали вразливі, а українська армія спрацювала краще, ніж передбачалося, бойовий дух українців лишається високий. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. Бойовий дух захисників і національна ідентичність українців лише зміцнилися на тлі невдач окупантів.

Наш обов’язок – зупинити їх. Щоб вижити. Щоб вижили наші сім’ї. Щоб вижила Україна. Щоб вижила Європа і Світ.

Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування цієї вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: