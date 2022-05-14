Засідання комісії з перейменування вулиць відбулося у Тернопільській міській раді 13 травня. На ньому вирішили, які вулиці будуть перейменовувати, а які ні.

Перелік вулиць, які підлягають перейменуванню затвердили на засіданні виконкому 27 квітня. До нього входило 11 назв: Чехова, Достоєвського, Глінки, Толстого, Пушкіна, Гагаріна, Живова, Карпенка, Ломоносова, Танцорова, Чалдаєва. На засіданні,після обгооврення, вулицю Миколи Карпенка із цього переліку вилучили.

– Микола Карпенко, як і мільйони інших українців, воював у часи Другої світової війни, – зауважив один із учасників засідання. – Загалом, більше двох тисяч українців є Героями Радянського Союзу. Карпенко народився і загинув на український землі. Факт, що його син був Героєм соцпарці – це реальність, але це не головне для оцінки його ролі, як українця і причина для перейменування вулиці. В особі Миколи Карпенка маємо пам’ятати українців, які воювали проти нацизму, з яким воював весь світ, і загинули на рідній землі.

Секретар міськради та голова комісії Ігор Гірчак також додав, що всі нащадки Миколи Карпенка проживають у Тернополі до цього часу, а його правнуки боронили українську територію у 2014 році, один із них воює і нині.

Інші десять вказаних вулиць вирішили перейменувати. А вулицю Карпенка у списку замінили вулицею Макаренка. Також на комісії розглянули інші пропозиції від тернополян, які надійшли вже після рішення виконкому. Вони стосувалися перейменування вулиць Рєпіна, Гоголя, Пирогова, Сахарова. Та всі ці назви члени комісії вирішили не змінювати.

Йшлося на засіданні і про перейменування Майдану Перемоги. Але тут обговорювали не стільки зміну назви, скільки невідповідність назви сучасній території.

– Раніше це був майдан, – каже Ігор Гірчак, голова комісії. – Зараз саму форму об’єкту важко назвати майданом. Є пропозиції продовжити вулицю Львівську або Мазепи, бо як такого майдану вже немає. А Майданом Перемоги назвати більш важливе місце у центральній частині, тобто знайти місце для нього більш достойне.

Нові назви вулиць комісія запропонує пізніше. До кожної з них буде додано відповідну довідку. Усе це винесуть на громадське обговорення, яке триватиме місяць. Спільні результати роботи комісії та громадського обговорення будуть винесені на розгляд сесії міськради.