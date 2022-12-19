Бюджет на наступний рік прийняли депутати Тернопільської міської ради на сесії 19 грудня. Через те, що головний фінансовий документ формували в умовах воєнного стану, відбулася певна зміна пріоритетів у видатковій частині – фінансові ресурси спрямували на першочергові видатки.

Детальніше про бюджет 2023 року розповів міський голова Сергій Надал.

– Доходи бюджету громади на наступний рік передбачені у розмірі 2 мільярди 680 мільйонів 200 тисяч гривень, – каже Сергій Надал. – Це доходи без освітньої субвенції. Верховна рада України прийняла держбюджет, в якому передбачила освітню субвенцію вцілому по Україні, але не здійснила розподілу по громадах і містах. Чекаємо інформацію з Мінфіну про ту суму коштів, яка буде належати нашій громаді, після чого буде внесено зміни до бюджету, і у дохідній частині додатково буде передбачена освітня субвенція. Цьогорічний бюджет прийнятий з ростом на 4%. Це понад 120 мільйонів росту порівняно з дохідною частиною, яка приймалася на початку 2022 року. Бюджет сформований в основному за рахунок податкових надходжень, основним з яких є ПДФО, ще частина сформована на існуючих ставках податків і зборів. Видатки передбачені в розмірі 2 мільярди 945,5 мільйона гривень. Різниця між доходами і видатками – це та сума коштів, на яку Тернопіль отримає запозичення по програмі підтримки Мінфіну, а саме фінансування за рахунок Європейського інвестиційного банку робіт з утеплення і термоізоляції наших дитячих садочків.

Найбільшу питому вагу у бюджеті – понад 54,5% – займають такі галузі як освіта, соціальний захист, охорона здоров’я, культура, фізична культура і спорт. У бюджеті повністю закладені видатки по програмі соціальної підтримки жителів громади: виплата матеріальної допомоги, безкоштовне харчування, окремі виплати для соціально захищених категорій населення. Враховуючи ситуацію, яка склалася не передбачено капітальних видатків: будівництв чи ремонтів. В умовах воєнного стану вони не фінансуються та й бюджет 2023 року не дасть можливості зробити це повноцінно, оскільки є бюджетом виживання, а не розвитку.

– Бюджет України прийнятий з дефіцитом 50%, – продовжує Сергій Надал. – Очікується значний темп інфляції, відповідно, коли приймався бюджет громади ми передбачали ріст зарплати, який закладений Урядом – це трохи більше ніж на 3%, починаючи з березня. Врахований темп росту інфляції, але якщо темп росту бюджету 4%, а очікуваний темп росту інфляції 25% , то це однозначно не є бюджетом розвитку, а швидше бюджетом виживання. Але ми передбачили повністю необхідне фінансування по зарплаті для всіх бюджетних установ та вартості всіх комунальних послуг.