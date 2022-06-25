Недалеко від Тернополя, за якихось 40 хвилин їзди на авто, з`явилася нова локація для відпочинку площею 1,16 га.

“Сонячний берег” у селищі Залізці – це пляж, рибалка та цікаві пам’ятки. Місцевість розвивається, створюють нові атракції, пише видання “Терміново“.

“Як вам нова приваблива локація для відпочинку в Залізцях (Заложцях) – Сонячний берег? До речі, тут найчистіший Серет, мілке дно, що дозволяє безпечно відпочивати матусям із дітьми! А поруч можна ще й і порибалити! Фактично зона відпочинку облаштована самотужки Залозецькою громадою на чолі із головою – Андрій Нога. Дуже раджу завітати і провести вихідний день цілою сім’єю у Залізцях. Окрім пляжного відпочинку, тут ще є дуже багато цікавих місць і пам’яток!”, – розповідає Василь Ільчишин.

Ми поспілкувалися із селищним головою Залізців Андрієм Ногою. Керівник повідомив, що офіційне відкриття “Сонячного берега” запланували на свято Івана Купала, 7 липня. До цього часу відпочинок на пляжі абсолютно безкоштовний. Тож варто скористатися нагодою, аби тестувати нову локацію.

– Користування альтанками, гойдалками, катамаранами перші два тижні, тобто ці та наступні вихідні, безкоштовне. Також у нас буде ще пляжний волейбол. Пізніше ми юридично оформимо питання оплати за послуги, приймемо рішення на сесії і встановимо тарифи. Опікуватися зоною відпочинку будуть наші комунальники.

До слова, став у Залізцях – одна із трьох найбільших водойм Тернопільщини. Його уже називають другим Світязем та кажуть, що згодом Залізці складуть конкуренцію Шацьку.

Як розповів “Терміново” Андрій Нога, водолази повністю дослідили дно озера. Його спустили, повністю вичистили та засипали 500 тонн піску. Тож місцевість ідеально підходить для відпочинку із дітьми.

Для любителів рибалки теж є можливість релаксувати за улюбленим заняттям. Вартість рибалки за добу – 200 грн. Із собою можна забрати до 5 кг риби.

Малеча розважатиметься на гойдалках, батутах, у басейнах, гратиме спортивні ігри. Відпочинок для дітей військових у “Сонячному берегу” безкоштовний.

– На Івана Купала плануємо відкриття з благодійним концертом, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ. Хочемо запросити відомих виконавців. З часом, швидше всього наступного року, збудуємо будиночки для відпочинку. Задумів було багато. Реалізувати їх завадила війна. Але посеред дороги не зупинимося, будемо поступово втілювати плани у життя, – каже Андрій Нога.

Поєднати приємне з корисним зможуть й шанувальники історичних пам’яток. У Залізцях три найпопулярніші – це руїни замку, костел святого Антонія та церква Покрови Пресвятої Богородиці. Також у громаді досить активно працює Залозецький краєзнавчий музей. На території громади знаходили й рідкісні унікальні артефакти. А минулоріч на болотяному острівці навіть розкопали дохристиянське містечко.

Тож, ласкаво просимо у Залізці – селище, де кожен зможе знайти свій формат відпочинку.