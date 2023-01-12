Сьогодні, 12 січня, стало відомо про загибель ще двох захисників з Тернополя.
У боях за Україну загинули Тарас Холява і Роман Остапів.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
“Жорстока війна забирає молодих та хоробрих українців. Захищаючи Україну на Донеччині загинув тернополянин Холява Тарас Павлович (29.10.1987 р.н.)
Вірний військовій присязі, захищаючи Україну від ворога на Донеччині загинув тернополянин Остапів Роман Богданович (11.06.1976 р.н.)”.
Співчуваємо рідним і близьким полеглих захисників. Вічна пам’ять Героям!