Віскі, бренді і коньяк виготовляв у гаражі мешканець села біля Тернополя. ВІДЕО

Майже сімсот літрів спиртосуміші виявили працівники поліції у жителя села Чистилів. Чоловік виготовляв та реалізовував алкоголь.

Під час обшуків, проведених під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі виявили мініцех з виготовлення елітних спиртних напоїв.

“Бізнесмен” у недобудованому гаражному приміщенні, розташованому на території свого домогосподарства, розливав алкоголь – горілка, віскі, бренді, коньяк та інші напої. Виробництво проводилося в антисанітарних умовах.

Увесь товар розливався з однієї бочки, але у різні фірмові пляшки. Аби напій відрізнявся кольором та смаком, він до сурогату додавав різні есенції та барвники.

Під час обшуку у чоловіка, окрім спиртосуміші, вилучили коробки на різні алкогольні напої, корки та пляшки. Встановлюють слідчі, звідки “бізнесмен” брав сировину та кому реалізовував свій “елітний” алкоголь.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 204 ККУ(незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Вирішується питання про оголошення йому підозри. Триває слідство.