Учора ввечері обласний лабораторний центр отримав необхідні тест-системи для діагностики COVID-19. Відтак вірусологи працювали усю ніч. У результаті досліджень підтвердився ще один випадок коронавірусу.

Через відсутність тестів на Тернопільщині не діагностували нових випадків захворювання протягом двох днів, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Засобів, які привезли учора, вистачить на три тисячі досліджень.

“Це була вимушена пауза. Ми проводили багато досліджень, відтак швидко використали ті тести, які в нас були. Вже місяць працюємо із потенційно небезпечним матеріалом. Відтепер ми висвітлюємо результати тільки о десятій ранку кожного дня, щоб не було розбіжностей в інформації. Отже, наші бригади приступили до роботи учора ввечері, як тільки отримали тест-системи. У нічну зміну працювали 2 лікарі лабораторії особливо небезпечних інфекцій та 4 лаборанти. Вони досліджували зразки всю ніч, аби якнайшвидше отримали результати аналізів. Робота по дослідженню матеріалів на COVID-19 продовжується”.

Додамо, станом на сьогодні в області з’явилося 19 нових випадків підозри на COVID-19. Результати дослідження будуть відомі завтра вранці.

Софія Романська

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