Працівники Тернопільського районного управління поліції задокументували факт шахрайства вчинений до мешканки області. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення причетних осіб.

Заявниця розповіла обставини події. За її словами вона працює продавцем в одному із мафів міста. До приміщення якого прийшов невідомий чоловік та представився адміністратором ринку. Він попросив жінку зателефонували власниці кіоску, аби обговорити оплату. Продавчиня погодилася й передала невідомому телефон, аби вони поспілкувалися. Жінка розмови не чула, однак як тільки чоловік поклав слухавку, одразу попросив заплатити йому певну суму, яку він ніби обумовив з власницею. Заявниця не відмовила й передала аферистові виручку в сумі 7000 гривень після чого він швидко покинув маф. Тоді жінка зателефонувала власниці й повідомила про передачу коштів. Однак жінка зазначила, що це шахрай. За допомогою ошукана краянка звернулася в поліцію.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.