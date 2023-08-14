Від удару відкинуло на зустрічну смугу: чотири автомобілі зіткнулися у Тернополі

Чотири ДТП з потерпілими трапилися на дорогах області упродовж 11-13 серпня. Внаслідок автопригод одна людина загинула, 4 – отримали травми.

У п’ятницю, 11 серпня, близько 16.45 у Тернополі на вулиці Львівській трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. Водій мікроавтобуса «ІVECO», не дотримавшись дистанції, в’їхав у автомобіль «Mitsubishi Grandis», який рухався попереду. У результаті мінівен відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з двома транспортними засобами – «Volkswagen T4» та «Volkswagen Touran». У результаті ДТП травми отримали водій «Volkswagen Touran» та пасажир мікроавтобуса «Volkswagen T4». Їх доправили до лікарні.

Ще одна аварія у п’ятницю сталася близько 14.40 у селищі Залізці Тернопільського району. Житель Львівської області не впорався з керуванням автомобіля марки «ВАЗ-2106» та в’їхав в електроопору. Водія з травами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

У суботу, 12 серпня, на дорогах області задокументовано дві ДТП. У Бучачі внаслідок ДТП смертельні травми отримав водій скутера, а у Тернополі травмувався неповнолітній велосипедист.

У всіх водіїв взято кров для перевірки на вміст алкоголю. Працівники поліції встановлюють обставини ДТП.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.