П’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 24 грудня.
Наймолодшій жертві вірусу було всього 44 роки.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 73 р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 77 р., Тернопільський район;
3 – жінка 68 р., Кременецький район;
4 – жінка 44 р., Чортківський район;
5 – жінка 87 р., Тернопільський район.
Загалом минулої доби в області зареєстровано 120 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 207 осіб.
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