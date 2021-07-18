У ніч проти 18 липня відбувся велелюдний похід паломників із запаленими свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця появи Богородиці, де встановлено монумент на Її честь.

Процесію очолив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у супроводі архиєреїв УГКЦ, високодостойних гостей, повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Похід зі свічками розпочався біля парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона Матері Божої Зарваницької. Після Літургії вірні ішли центральною вулицею села у супроводі оркестру співали пісню “Із Києва міста”. Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони, а Глава УГКЦ традиційно розпочав Молебень до Матері Божої за заступництво, поміч і покров над українським народом у нелегкий час війни та епідемії.

«На нами, над Україною небо є відкрите, а Господь Бог прихиляється до нас. Його наче викликає до нас наша Небесна Мати, Пречиста Діва Марія… Отими дверима отою Ліствицею, яка відкриває Небеса і робить Бога близько присутнім є особа і постать Пречистої Діви Марії. Тому нам так легко молитися тут… сьогодні Бога нас слухає за молитвами Пречистої Діви Марії», – сказав Блаженніший Святослав.