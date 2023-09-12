Відпочити, поспівати, задонатити. Українські концерти сьогодні – це не просто вид відпочинку, можливість побачити свого кумира чи насолодитись мистецтвом. Українські концерти – це реальна можливість допомогти воїнам наблизити час великої Перемоги.

У Тернополі до дня захисників та захисниць України в обласній філармонії за підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації відбудеться благодійний концерт «Ми єдині і Україна у нас одна». Глядачі зможуть насолодитись народною та сучасною українською піснею у виконанні Народного артиста України Василя Зінкевича та заслужених артистів України Тоні Матвієнко і Дмитра Андрійця. Усім відомі «Два кольори», «Скрипка грає», «Квітка-душа» сплетуться в єдину мелодію з новими хітами. Тож усі без винятку знайдуть свою ноту дотику до душевного відпочинку, заразом матимуть змогу долучившись до благодійності.

Під час концерту тернополян і гостей міста запрошують на благодійний аукціон на підтримку 105 окремої бригади ТрО ЗСУ. Серед лотів – оригінальні вироби ручної роботи, речі з передової, перетворені на ексклюзивні витвори мистецтва, картини відомих художників.

Концерт відбудеться 29 вересня о 18:30.Долучайтесь до мистецтва та до благодійності! Разом ми зробимо більше!