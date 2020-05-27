Коронавірус забрав життя 79-річного дідуся у Шумському районі.

Загалом на Тернопільщині кількість летальних випадків від COVID-19 збільшилася до 26-ти. Найбільше смертей з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції у Кременецькому і Шумському районах.

“Нині у нас неблагополучні території — це Кременецький і Шумський райони. Маємо високий відсоток інфікованих, а також у цих районах померло найбільше людей з коронавірусом. Також продовжуємо виявляти нові поодинокі випадки зараження. Найбільш небезпечний COVID-19 для людей старшого віку. У нашій області найбільше летальних випадків саме серед людей з групи ризику. Досить висока захворюваність у Монастириському районі, хоча там зараз одужаних набагато більше, ніж хворих. Можна сказати, що у Монастириському районі епідемічна ситуація стабілізувалася. Оскільки ми тривалий період не виявляли нових випадків”, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, відучора у Кременецькому та Шумському районах відновили транспортне сполучення. Однак епідеміологи вважають це рішення ризикованим. Відтак людей із групи ризику просять далі дотримуватися карантину.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

У Кременецькому районі від коронавірусу помер 71-річний чоловік

Коронавірус підтвердили у двох мешканців Великої Березовиці