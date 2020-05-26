71-річний чоловік з підтвердженим діагнозом COVID-19 помер у Кременці. У нього також була супутня хвороба – цукровий діабет, відтак подолати коронавірус ослаблений організм не зміг.

Люди із супутніми патологіями — у зоні ризику під час епідемії COVID-19. Вони переносять коронавірусну інфекцію тяжко, залишається великий ризик летальності.

«На превеликий жаль, маємо ще один летальний випадок у Кременецькому районі. Пацієнт помер у районній лікарні. Загалом у цьому районі з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло восьмеро людей. Найбільш напружена ситуація складається у Почаївській і Кременецькій зоні. У Кременецькій районній лікарні перебуває сімнадцять хворих, це найбільше в області. Також ситуація напружена у Шумській зоні. Але загалом кількість хворих зменшується. На стаціонарному лікуванні загалом перебуває 46 людей».

Отже, найбільше госпіталізованих з коронавірусною інфекцією у Кременецькому районі. Одна людина місцевому лікувальному закладі підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Софія Романська