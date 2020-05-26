Станом на ранок 26 травня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР підтвердили три нових випадки захворювання на COVID-19.

Двоє інфікованих – мешканці Великої Березовиці Тернопільського району. Ще один заражений – з Кременця.

Загалом, згідно із даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зареєстровано 1124 випадки COVID-19, 25 – летальних, 799 людей одужали.

Усього в Україні підтверджено 21 584 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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