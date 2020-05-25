Дев’ятеро людей госпіталізували учора на Тернопільщині з підозрами на коронавірус.

Про це повідомили у головному управлінні охорони здоров’я області. Серед госпіталізованих — п’ятеро дітей.

Загалом на Тернопільщині госпіталізовано 224 особи з COVID-19, у тому числі 18 дітей та 14 медпрацівників. Подолали хворобу 790 жителів краю.

“Не можу сказати, що наш регіон наразі перебуває у стабільному стані щодо епідемії. Оскільки показники захворюваності перевищують загальнодержавні. В області захворюваність складає 105,3 випадки на сто тисяч населення, в державі — 46,9. Тобто захворюваність у нашому регіоні удвічі перевищує загальнодержавні показники. На початку епідемії Тернопільщина була серед областей, де виявлялися перші випадки захворювання на коронавірус. Були дні, коли у нас кількість виявлених випадків перевищувала показники у Чернівецькій області. Але завдяки карантину, вчасному реагуванню ситуація стабілізувалася, захворюваність знизилася. Нині у нас неблагополучні території — це Кременецький і Шумський райони. Досить висока захворюваність у Монастириському районі, хоча там зараз одужаних набагато більше, ніж хворих”, – розповідає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Минулої доби епідеміологи виявили п’ять нових випадків зараження коронавірусом у Кременецькому районі, ще один випадок підтвердився у Гаях-Шевченківських Тернопільського району. А загалом кількість інфікованих у регіоні сягнула 1121.

Софія Романська

Тернопіль переходить до адаптивного карантину

У Тернополі – нові хворі на коронавірус. Кількість випадків сягнула сотні