В останній день квітня погода готує жителям Тернопільщини сюрприз

Останній день квітня на Тернопільщині завершиться теплом. Однак місцями в регіоні пройдуть сильні дощі та грози. Також можливий штормовий вітер 15-20 метрів за секунду.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у п’ятницю погода нарешті порадує теплом. Місцями температура повітря досягне максимуму – плюс двадцяти градусів. Однак ймовірність дощів залишається високою.

«У п‘ятницю денна температура повітря досягне в Україні +15+20 градусів. Вночі заморозки припинятимуться. Дощі з грозами пройдуть 30-го квітня у західних областях. Також завтра можливі сильні пориви вітру південного напрямку! А компенсує всі оці атмосферні незручності нарешті височенька температура повітря. На Великдень ніч в Україні буде сухою, зоряною, красивою, а вдень 2-го травня пройдуть грозові дощі майже повсюди», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині нарешті тішитиме теплом. Однак метеорологічну ідилію можуть зіпсувати дощі та грози.