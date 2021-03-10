В аварії автобуса у Польщі загинули мешканці Тернопільщини

Транспортування тіл загиблих в аварії автобуса Познань-Херсон у Польщі розпочнеться у середу 10 березня.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк, пише Галас.

“Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу”, – повідомив Павлюк.

Він поінформував, що померлими є жінки 1960, 1967 та 1988 р. н., а також чоловіки 1968 та 1992 р. н. Вони, зокрема, є жителями Одеси, Кривого Рогу, Хмельницької та Тернопільської областей.

Український дипломат також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у тяжкому стані.

Нагадаємо, що автобус тернопільського перевізника потрапив в ДТП 6 березня вночі. Загигуло 6 людей.

Держпраці у Тернопільській області буде проводити розслідування цього нещасного випадку.