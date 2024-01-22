Звична скляна чи тверда пластикова тара поступово заміняється більш доступною, зручною та безпечною упаковкою — дойпак. Воно гнучке, герметичне, доступніше за ціною, а його брендування простіше та швидше. Щоб швидко зрозуміти суть дой-паку, згадайте, як виглядає м’яка упаковка кетчупу або дитячого харчування. Це і є класичною версією дой-паку. Його виготовляють із різних матеріалів: фольговані версії актуальніші для виробників харчової продукції, а от крафтові з додатковим герметичним шаром всередині — для роздрібної торгівлі на вагу. При чому продавати в них можна як харчові, так і нехарчові товари.
Що таке дой-пак простими словами?
Дойпак — це різновид вакуумної упаковки. Він гнучкий завдяки тому, що виготовляється з еластичних або м’яких матеріалів. У порівнянні зі скляною чи іншою твердою тарою, таку упаковку можна стиснути в руці, щільніше укласти в коробках для транспортування навіть у заповненому вигляді.
Ззовні дойпак схожий на конверт: дві прямокутні частини склеєні з боків, знизу вставлено кругле дно, а зверху зазвичай додана ZIP-застібка. Завдяки такій конструкції упаковка надійно стоїть на прилавку у вертикальному положенні. ZIP-застібка забезпечує герметичність та утримує аромат продуктів всередині. Іноді верхню частину посилюють для міцності або перфорують, щоб вішати на вітрині.
Властивості та переваги дой-паку
Властивості дой-пак упаковки є і його перевагами:
- Стійкість до високих температур. Фольгована упаковка витримує до +130 градусів протягом 30–60 хвилин. Завдяки цьому його використовують для стерилізації, розміщуючи заповнений пакетик в автоклаві. Для продуктів це дає змогу збільшити термін придатності, а для стоматологічних чи косметологічних інструментів — забезпечити якісну дезінфекцію. Метод не використовується з крафтовими моделями.
- Герметичність. Упаковка не пропускає вологу, прямі сонячні промені, пил та інші забруднення до товару, забезпечуючи належні умови зберігання.
- Міцність. Дойпак при падінні не розіб’ється, як скляна тара, та не лусне, як пластик. Розірвати руками його також буде проблематично. Навіть варіанти з крафтового паперу доповнені шаром поліетилену або міцної фольги всередині, які розірвати непросто.
- Легкість і компактні розміри. Товар у дойпаках займає менше місця, ніж тверда тара аналогічного об’єму. Наприклад, на палетах при транспортуванні можна розмістити в 1,5–2 рази більше продукції.
- Сумісність із різною продукцією. Упакувати можна не тільки харчові продукти, а й побутову хімію, іграшки, біжутерію, канцелярію та багато інших товарів. Гарний вибір різних варіантів є у PETROVKA HoReCa.
- Можливість друку. Нанести зображення можна на всю поверхню упаковки, а не тільки на етикетку. До того ж це буде коштувати дешевше, що сприяє оптимізації витрат.
Сумісність із різними товарами
У дойпак залежно від матеріалів, з яких він виготовлений, можна упакувати різні товари. Переважно в них фасують такі харчові продукти:
- сипучі — чай, кава, спеції, крупи;
- порошкоподібні — кисіль, сухе молоко;
- снеки — насіння, горіхи, сухофрукти;
- овочі та фрукти;
- заморожені напівфабрикати;
- пастоподібні — дитячі пюре, майонез, згущене молоко;
- рідкі — сік, молоко тощо.
У дойпак можна фасувати таку нехарчову продукцію:
- побутова хімія;
- грунт та добрива;
- косметика;
- автохімія;
- товари для тварин та ін.
Дой-пак зараз використовується все частіше, поступово витісняючи тверду тару. Саме таку статистику чудово можна прослідкувати в продажах інтернет-магазину Петровка Хорека. Воно підходить для виробників, продавців оптової та роздрібної торгівлі, а також для закладів харчування, косметологічних та медичних кабінетів та скрізь, де потрібне гнучке, герметичне й бюджетне паковання.