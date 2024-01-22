Усе, що потрібно знати перед придбанням і використанням упаковки дой-пак — що це, її властивості та переваги, сумісність із товарами

Звична скляна чи тверда пластикова тара поступово заміняється більш доступною, зручною та безпечною упаковкою — дойпак. Воно гнучке, герметичне, доступніше за ціною, а його брендування простіше та швидше. Щоб швидко зрозуміти суть дой-паку, згадайте, як виглядає м’яка упаковка кетчупу або дитячого харчування. Це і є класичною версією дой-паку. Його виготовляють із різних матеріалів: фольговані версії актуальніші для виробників харчової продукції, а от крафтові з додатковим герметичним шаром всередині — для роздрібної торгівлі на вагу. При чому продавати в них можна як харчові, так і нехарчові товари.

Що таке дой-пак простими словами?

Дойпак — це різновид вакуумної упаковки. Він гнучкий завдяки тому, що виготовляється з еластичних або м’яких матеріалів. У порівнянні зі скляною чи іншою твердою тарою, таку упаковку можна стиснути в руці, щільніше укласти в коробках для транспортування навіть у заповненому вигляді.

Ззовні дойпак схожий на конверт: дві прямокутні частини склеєні з боків, знизу вставлено кругле дно, а зверху зазвичай додана ZIP-застібка. Завдяки такій конструкції упаковка надійно стоїть на прилавку у вертикальному положенні. ZIP-застібка забезпечує герметичність та утримує аромат продуктів всередині. Іноді верхню частину посилюють для міцності або перфорують, щоб вішати на вітрині.

Властивості та переваги дой-паку

Властивості дой-пак упаковки є і його перевагами:

Стійкість до високих температур. Фольгована упаковка витримує до +130 градусів протягом 30–60 хвилин. Завдяки цьому його використовують для стерилізації, розміщуючи заповнений пакетик в автоклаві. Для продуктів це дає змогу збільшити термін придатності, а для стоматологічних чи косметологічних інструментів — забезпечити якісну дезінфекцію. Метод не використовується з крафтовими моделями.

Герметичність. Упаковка не пропускає вологу, прямі сонячні промені, пил та інші забруднення до товару, забезпечуючи належні умови зберігання.

Міцність. Дойпак при падінні не розіб’ється, як скляна тара, та не лусне, як пластик. Розірвати руками його також буде проблематично. Навіть варіанти з крафтового паперу доповнені шаром поліетилену або міцної фольги всередині, які розірвати непросто.

Легкість і компактні розміри. Товар у дойпаках займає менше місця, ніж тверда тара аналогічного об’єму. Наприклад, на палетах при транспортуванні можна розмістити в 1,5–2 рази більше продукції.

Сумісність із різною продукцією. Упакувати можна не тільки харчові продукти, а й побутову хімію, іграшки, біжутерію, канцелярію та багато інших товарів. Гарний вибір різних варіантів є у PETROVKA HoReCa.

Можливість друку. Нанести зображення можна на всю поверхню упаковки, а не тільки на етикетку. До того ж це буде коштувати дешевше, що сприяє оптимізації витрат.

Сумісність із різними товарами

У дойпак залежно від матеріалів, з яких він виготовлений, можна упакувати різні товари. Переважно в них фасують такі харчові продукти:

сипучі — чай, кава, спеції, крупи;

порошкоподібні — кисіль, сухе молоко;

снеки — насіння, горіхи, сухофрукти;

овочі та фрукти;

заморожені напівфабрикати;

пастоподібні — дитячі пюре, майонез, згущене молоко;

рідкі — сік, молоко тощо.

У дойпак можна фасувати таку нехарчову продукцію:

побутова хімія;

грунт та добрива;

косметика;

автохімія;

товари для тварин та ін.

Дой-пак зараз використовується все частіше, поступово витісняючи тверду тару. Саме таку статистику чудово можна прослідкувати в продажах інтернет-магазину Петровка Хорека. Воно підходить для виробників, продавців оптової та роздрібної торгівлі, а також для закладів харчування, косметологічних та медичних кабінетів та скрізь, де потрібне гнучке, герметичне й бюджетне паковання.