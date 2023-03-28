Молочні продукти, морозиво або м’ясо – це продукти, які швидко псуються. Тому вони повинні зберігатися у відповідних умовах – у правильно спроєктованих контейнерах і за певних умов. Яким чином упаковка впливає на якість продуктів, що в ній зберігаються? Давайте перевіримо це!

Чому так важливо дотримуватися принципів правильного зберігання продуктів харчування?

Важко уявити собі, щоб йогурти, морозиво або салати продавалися в магазині без упаковки. По-перше, дуже складно було б захистити продукти від забруднення під час їх продажу. По-друге, споживач зіткнувся б з проблемою безпечного перевезення придбаних продуктів додому.

Виробник несе відповідальність за правильне пакування (і маркування) харчових продуктів. Саме він повинен подбати про те, щоб продукт потрапив до споживача в тому стані, в якому він покинув виробниче підприємство. Він повинен дотримуватися суворих правил пакування та зберігання харчових продуктів. Слід пам’ятати, що вплив прямих сонячних променів або занадто високої температури, а також розморожування і повторне заморожування можуть негативно вплинути на мікробіологічну якість продуктів. У разі такого забруднення спожиті продукти можуть становити загрозу для здоров’я потенційних споживачів.

Як упаковка впливає на якість харчових продуктів?

Харчова упаковка виконує безліч функцій. До найважливіших, що впливають на безпеку, відносяться: захисна функція, функція зберігання та транспортування.

Упаковка:

захищає харчові продукти від зовнішніх забруднень;

полегшує зберігання і транспортування товару навіть на великі відстані;

дозволяє зберегти початкові властивості продуктів (наприклад, консистенцію);

подовжує термін придатності.

Завдяки правильно підібраній упаковці продукти, що зберігаються в ній, будуть захищені на кожному етапі логістичного ланцюга – від виробничого підприємства до торгової точки.

На що необхідно звернути увагу при виборі харчової упаковки?

Не всі упаковки, що доступні на ринку, підходять для зберігання харчових продуктів. Варто пам’ятати, що деякі речовини, які входять до складу контейнерів, можуть проникати в їжу, негативно впливаючи на її властивості. Це відбувається, наприклад, під впливом високих температур.

Тому вибір пакувального матеріалу має важливе значення з точки зору безпеки споживачів. Правові положення щодо стосовно цього питання можна знайти в таких документах, як Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами. Зокрема, вважається, що поліпропілен (PP) є найбезпечнішим пластиком з усіх наявних на ринку на сьогоднішній день. Крім того, цей матеріал відрізняється високою гнучкістю (що дозволяє використовувати його для створення різноманітних форм упаковки, наприклад, шляхом термоформування або лиття під тиском) і міцністю. Поліпропілен для виробництва упаковки використовує, зокрема, використовує виробник пластикової тари «Пласт-Бокс Україна»: https://plast-box.com.ua/. Сучасні споживачі все частіше звертають увагу не лише на якість харчових продуктів, але й на тару, в якій вони знаходяться. Тому варто інвестувати в сертифіковану упаковку. Така упаковка це чіткий сигнал споживачам – «ми дбаємо про вас і ваше здоров’я». Сертифіковані харчові контейнери пропонує, зокрема, «Пласт-Бокс Україна» – виробник пластикової тари для харчових продуктів: https://plast-box.com.ua/predlozhenie/vidra/galuzi/harchova-galuz/.