Виробництво та реалізація харчових продуктів передбачають виконання низки правил. Для продажу на українському ринку обов’язково потрібно наносити маркування на тару або сам продукт. Законодавство чітко регламентує вимоги до цього процесу.

Придбати якісне обладнання для маркування товарів зручно в компанії «Домінанта». Вона працює як офіційний дистриб’ютор та постачальник британської корпорації Domino UK Ltd. Пропонує придбати не просто установки, а комплексні рішення для будь-якого виробництва, навіть зі швидкісними лініями.

Яким має бути маркування харчових продуктів

Головне – дотримуватись вимог закону, де вказано, що кожен споживач має право отримати вичерпну інформацію про товар. Саме її вказують у процесі нанесення маркування. Це відомості, які мають велике значення для кожного покупця:

назва, фізичний стан, склад продукту. Потрібно прописати повний перелік інгредієнтів, обов’язково вказати наявність алергенів чи інших потенційно шкідливих речовин, якщо такі є;

термін придатності, умови зберігання, дата виготовлення й пакування;

об’єм, вага, харчова та енергетична цінність;

дані про виробника – назва компанії, контакти, фізична та юридична адреса;

наявність або відсутність ГМО.

Для окремих категорій продуктів можуть бути специфічні вимоги щодо даних, які потрібно вказувати.

Має значення не тільки правдивість інформації – важливо, щоб споживач міг прочитати й зрозуміти її. Маркування доносить до покупця відомості про продукт, а також виконує рекламну функцію. Дані, надруковані на якісній, яскравій етикетці, завжди привертають увагу та допомагають прийняти остаточне рішення щодо придбання.

Інформацію потрібно вказувати державною мовою, у простому, зрозумілому форматі. Інгредієнти складу прописують повністю, починаючи з того продукту, якого найбільше. Деякі компоненти можуть позначати назвою категорії, до якої вони належать, а алергени виділяють кольором або вибирають для них окремий шрифт чи стиль.

Яке обладнання пропонує компанія «Домінанта»

У каталозі представлені комплексні рішення, які допоможуть оптимізувати й прискорити процес маркування. Це обладнання легко інтегрувати в загальне виробництво та вибрати таку швидкість, яка буде оптимальною для роботи без затримок і простоїв.

Системи друку розраховані на різні пакувальні матеріали:

лазерні. Це універсальне швидкісне обладнання, яке можна використовувати для будь-яких носіїв. Не потребує витратних матеріалів на кшталт стрічки або чорнила, виключає вірогідність простою;

краплеструменеві. Такі принтери вибирають для нанесення маркування на картон або пачку швидковисихаючими чорнилами, які не мають специфічного запаху. Вони друкують символи розміром від 1 мм, оснащені легкозамінними картриджами;

термокраплеструменевого кодування. Універсальне обладнання для друку на різних поверхнях, у тому числі пористих. Працює безшумно та на високій швидкості, не потребує довгого й складного обслуговування.

У каталозі представлено не тільки обладнання, а й витратні матеріали для нього. Компанія надає розширену гарантію до 20 років, щоденну й цілодобову технічну підтримку, а також проводить сервісне обслуговування пристроїв. Співпраця з «Домінанта» – це можливість підібрати якісне обладнання для маркування будь-яких продуктів. У каталозі представлені рішення для друку на яйцях, консервах, хлібобулочних, заморожених виробах, напівфабрикатах, овочах, фруктах тощо. Це установки, адаптовані для використання в різних умовах, прості в керуванні, які не потребують дорогого й частого обслуговування.