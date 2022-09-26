У жахливій ДТП на Тернопільщині загинула переселенка з Києва. ФОТО

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 вересня, на автодорозі М19 поблизу села Плоске Кременецької територіальної громади.

Неподалік перехрестя з автодорогою Р32 відбулося зіткнення легкових автомобілів “Hyundai Getz” під керуванням жительки Києва, котра тимчасово проживає у селі Залужжя Збаразької територіальної громади, “Opel Zafira”, яким керував житель Луцьк, 1980 року народження.

Водійка “Hyundai Getz” від отриманих травм загинула на місці події. Ще чотирьох осіб, водія та пасажирів автомобіля “Opel Zafira” госпіталізовано у Кременецьку опорну лікарню.

Для деблокування тіла загиблої з понівеченого автомобіля залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини.



