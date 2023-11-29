Лауреатам обласних премій в галузі культури за підсумками двох років вручили дипломи. Урочиста церемонія нагородження відбулася у Збаразькому замку.

Цього року конкурсна комісія обрала лауреатів в галузі культури за результатами двох попередніх років. За 2021 рік було визначено десять кращих культурних діячів, за 2022 – п’ять.

Поряд із дорослими відзнаки отримали юні художники, які стали лауреатам обласної премії імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області. Нагадаємо, що ними стали Софія Кричко, учениця Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв Козівської селищної ради, яка навчається у Ніни Рибіцької, у номінації «Малярство» та Олександр Баган, вихованець Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, якого навчає Микола Дмітрух, у номінація «Графіка».

– Діти ‒ майбутнє України і ми зобов’язані, задля завтрашнього світлого переможного дня, підтримувати їх, плекати паростки їх творчості, залучати до культурного життя і до процесу відновлення української культури та принесення в неї нових сенсів, – зауважила на урочистій церемонії Світлана Байталюк, директор департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці