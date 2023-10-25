На засіданні комітету з присудження обласних премій в галузі культури у Тернопільській обласній державній адміністрації визначили переможців за підсумками 2021 року.

Спочатку обласна комісія розглянула претендентів та їхні твори, які були подані на здобуття обласних премій за 2021 та 2022 роки. А на другому засіданні, за результатами таємного голосування, визначили лауреатів за підсумками 2021 року.

У номінації «Етнографія і музейна справа – імені Володимира Гнатюка» переможцями стали Людмила Строцень та Марина Ягодинська за підготовку та видання ілюстрованого альбому-каталогу «Сакральна скульптура Тернопільщини».

У номінації «Краєзнавство – імені Петра Медведика» – Юрій Заяць, автор книг «Лицар свободи Борис Козубський» та «Великий Раковець».

У номінації «Література – імені Богдана Лепкого» – Марія Назар, автор книг «Єрусалимськими стезями» та «Три вінки сонетів».

У номінації «Твір для дітей та юнацтва – імені Іванни Блажкевич» – Галина Шулим, автор книги «Інопланетна гостя».

У номінації «Театральне мистецтво – імені Леся Курбаса» – Олександр Папуша, заслужений артист України – за виконання ролей Гонти («Тарас» Б. Стельмаха, О. Мосійчука за творами Т. Шевченка), Івана Карася («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Виборного («Наталка Полтавка» І. Котляревського) у виставах Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка.

У номінації «Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука» – Олег Федорів за цикл робіт «Козацька січа».

У номінації «Музичне мистецтво – імені Соломії Крушельницької» – Святослав Дунець, заслужений артист України ‒ за підготовку і виконання історичної ораторії Ганни Гаврилець „Віють вітри” (за мотивами історичних пісень, записаних О.Кошицем).

У номінації «Журналістика – імені Володимира Здоровеги» – Зіна Кушнірук, заслужена журналістка України, автор серії публікацій про соціально-культурне життя краю на сторінках незалежної громадсько-політичної газети «Наш день».

У номінації «Архітектура – імені Георга Пінзеля»: Мирослава Харченко, Анна Харченко, архітектори – за творчу роботу «Будівля громадського призначення по вул. Б. Харчука, 2а з реконструкцією існуючих офісних приміщень по пр-ту Т. Шевченка, 1 в м. Кременці».

У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики» – Віктор Лупійчук(посмертно), автор циклів дерев’яних скульптур, присвячених історії України та на сакральну тематику.

Як зазначили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, цього року культурні діячі вирішили відмовитись від грошової премії, натомість збільшити витрати на ЗСУ. пізніше будуть визначені також лауреати цієї премії за підсумками 2022 року.