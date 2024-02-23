Національно-мистецький проект «Рушник волі» завершили на Тернопільщині. Із серпня минулого року до лютого цього року його у всіх районах області вишивали родини військових і внутрішньо переміщені особи.

Нещодавно виріб урочисто передали директору Тернопільського обласного краєзнавчого музею Яремі Шатарському для подальшого зберігання у фондовій збірці.

– Вишивані взори на полотні завдовжки три метри, поєднали у давніх традиціях Тернопільщини нелегкі новітні часи української нації, долі багатьох людей, емоції різних спільнот, – розповіла Оленка Крупніцька, старша наукова співробітниця художньо-рекламного відділу ТОКМ. – До вишиття долучилися понад 300 осіб з різних куточків Тернопільської області. Урочисте закриття національно-мистецького проекту «Рушник Волі», що відбулось в актовій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею, було велелюдним і атмосферним, адже присутніх об’єднала теплота сердець, підтримка та віра у Перемогу.

Метою цього проекту було вишити оберіг українського народу, об’єднати родини захисників, небайдужих краян, українців, що втратили свої домівки у зв’язку з війною та мають статус тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Рушник вишивали за схемою окремих блоків візерунків, орнаментів, які поширені на Тернопільщині. Її розробила Вікторія Кривоніс, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, співзасновниця та голова громадської організації «Школа борщівської народної сорочки». До організації проекту також долучилися: сектор Міністерства у справах ветеранів у Тернопільській області («Дім Ветерана» Тернопіль), тернопільська «Просвіта», громадська організація «Спілка Жінок Тернопільщини», відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці