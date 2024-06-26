Три музеї Тернопільщини організували спільний проект, присвячений пам’яті відомого українського художника Івана Хворостецького.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Тернопільський обласний художній музей і Кременецький краєзнавчий музей представили для огляду публіки найвиразніші для малярського почерку роботи Хворостецького зі своїх фондів. Виставка діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

– Експозиція, яка сформована із фондових збірок вищезгаданих музейних установ, увібрала 53 творчі роботи, що розкривають художника Івана Хворостецького як ліричного пейзажиста, – розповіли у краєзнавчому музеї. – Найбільша кількість робіт презентована від нашого закладу, який зберігає у фондосховищі понад сотню творів майстра. Іван Хворостецький – художник з палітрою легкості. Його роботи – це гармонія світу, неповторний подих землі, неба, повітря… цілісність життя. Один з найкращих колоритних «співців» рідних краєвидів й кримської землі, які відображають філософський і творчий світогляд митця.

Цікаво, що майже 100 років тому свою картину «Праля» Іван Хворостецький показав у Венеції на міжнародній виставці. Саме вона як найкраща робота принесла йому справжнє визнання.

Детальніше ознайомитися з творчістю нашого відомого земляка можна на виставці, яка діятиме до 20 липня.





Довідка. Іван Федорович Хворостецький народився 18 квітня 1888 року в Юридиках поблизу Почаєва в родині робітника почаївських майстерень. Закінчив церковнопарафіяльну школу. Малярству 12-річний Іван вчився в дядька-іконописця Андроника Лазарчука в майстерні Свято-Успенської Лаври. З ним працював над розписами храмів Кременеччини, Білої Церкви. Заробляв цим на хліб.

У 1908-му у віці 37 років вступив до Київського художнього училища, в 1919 році – до Петербурзької академії мистецтв. Перша світова війна завадила продовженню навчання. Художника мобілізували, а через місяць звільнили від проходження служби через хворобу.

Повернувся до Києва та взявся викладати малювання в школах, вишах й училищах. Загалом, за 25 років викладацької праці став наставником для цілого покоління сучасних українських митців. Багато малював й виставлявся.

На початку Другої світової війни на будинок у Києві, в якому жив Хворостецький, впала бомба, і всі його довоєнні твори згоріли. З того періоду збереглися лише чотири роботи у Національному художньому музеї. Це була найтрагічніша сторінка життя митця. Опісля неї з сім’єю переїхав до Почаєва, де провів решту свого життя: викладав і творив. Помер 19 листопада 1958 року в Почаєві. У 1968-му до 80-ліття від дня народження художника на його хаті у селі Юридики відкрили меморіальну дошку. Твори художника прикрашають колекції Національного художнього музею України, музеїв Тернополя, Кременця, Почаєва.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці