Щорічну міську літературну премію імені Михайла Левицького заснували у Тернополі. Положення про Премію та склад організаційного комітету з її присудження затвердили на 39 сесії міської ради.

Цю літературну премію призначатимуть одному автору за кращу поетичну збірку. Переможця нагороджуватимуть 15 серпня з нагоди святкування Дня міста Тернополя.

У Положенні прописано, що на здобуття Премії та почесного звання лавреата подаються оригінальні поетичні твори, опубліковані окремими книжками не пізніше ніж за місяць до висунення їх на здобуття Премії. До поетичних збірок необхідно додати рецензії або відгуки, опубліковані в друкованих чи електронних періодичних виданнях. Подавати твори необхідно в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Претендентів подають Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України або Літературне об’єднання при Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України, районні творчі літературні об’єднання, а також заклади культури, освітні установи, творчі спілки.

Подані матеріали організаційний комітет розглядатиме з 10 червня до 10 липня поточного року. Премія присуджується авторові лише один раз. Посмертне подання збірок на здобуття Премії не проводиться. Розгляд, обговорення та оцінка робіт триватиме до 30 липня поточного року. Особі, удостоєній Премії, присвоюється звання Лавреата премії імені Михайла Левицького і вручається диплом. Лавреатові виплачується грошова винагорода в розмірі вісім тисяч гривень, без вирахування всіх видатків та інших обов’язкових платежів. У разі відзначення Премією двох авторів збірки, кожному видаються дипломи, а грошова сума Премії ділиться між ними порівну.