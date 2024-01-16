Режисер Тернопільського академічного обласного театур актора і ляльки Дмитро Татарінов увійшов до переліку претендентів на театральну премію імені Леся Курбаса.

Про це повідомили на сайті Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Цю премію присуджують професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. У 2024 році на звання її лауреата претендують сімнадцять режисерів.

На розгляд комітету з присудження премії тернопільський режисер подав виставу «Вар-Сава». Це навколофілософський перфоменс присвячений 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. Прем’єра постановки пройшла на сцені лялькового у березні 2023 року.

Композиція вистави, як зазначають у театрі, складається з двох шарів простору і часу та двоєдинства образу головного персонажа: перший – це реальний Сковорода у виконанні актора Миколи Капшія, а другий – ляльковий у виконанні заслуженого артиста України Тараса Іванківа. У виставі є кілька історій багатих на сценічну виразність. У ній присутній живий план, ляльки, тіньовий театр, пластичні етюди. Актори та ляльки гармонійно співіснують і творять видовище на сцені, підіймають зовсім не дитячі питання. У постановці йде мова про місію людини у світі та про її тернистий шлях у пошуках себе.

Як зазначають у Держмистецтві, про результати засідання комітету з присудження премії повідомлять на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах.

Фото зі сторінки лялькового у фейсбуці