Сорок творів подали учні дев’яти мистецьких шкіл області на здобуття премії імені Івана Марчука. Із них журі обрало дві найкращі роботи у різних номінаціях.

Визначення лауреатів щорічної обласної премії імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області відбулося у Тернопільському обласному художньому музеї.

– У номінації «Малярство» перемогу здобула Софія Кричко з малюнком «Свято Івана Купала», – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Софія – учениця 2 класу Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв. Її викладачем є талановита художниця і педагог Ніна Рибіцька. Лауреатом в номінації «Графіка» став Олександр Баган, який представив натюрморт «У вікні». Сашко навчається під керівництвом заслуженого художника України Миколи Дмітруха у 1 класі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука.

До речі, нещодавно у художньому музеї відбулося відкриття виставки десятирічного Олександра Багана «Малюнки», і діятиме вона до 16 травня.

Обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області, за словами методистки навчально-методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Галини Романської, започаткували у 2016 році. Це найвища відзнака юних художників за їхні творчі досягнення. Її лауреатом може стати обдарована дитина від 7 до 15 років з урахуванням її мистецьких досягнень за кращий твір у номінаціях «Малярство» і «Графіка». Подають кандидатів навчальні заклади.

Цьогорічні премії кращим юним художникам вручать під час святкування Дня Прапора України.

Фото Наталі Огінської