Сьогодні опівдні зайнялася квартира на вулиці Руській у Тернополі. У пожежі загинув 74-річний чоловік.

Рятувальники припускають, що причиною трагедії стало куріння.

Як повідомила речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, горіла кімната житлової квартири площею 8 м.кв. Загиблого дідуся виявили рятувальники під час гасіння пожежі.

«Пожежа виникла близько 12.00 у квартирі багатоквартирного житлового будинку у місті Тернопіль на вулиці Руська. На виклик оперативно направили бійців чергового караулу 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС уже о 12:15 загорання локалізували, а о 12:22 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 м.кв., пошкодив облицювання стін та стелі квартири. На місці пожежі виявлено тіло громадянина, 1946 року народження, без ознак життя».

Рятувальники наголошують: необережність під час куріння – часта причина пожеж з трагічними наслідками. Минулого року через паління в ліжку загинуло більше десяти людей.

Софія Романська