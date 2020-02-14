На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради підтримано зміни до існуючих маршрутів громадського транспорту та затверджено нові автобусні і тролейбусні маршрути у Тернополі.

Як наголосив міський голова Сергій Надал, фахівці доопрацювали існуючу маршрутну мережу громадського транспорту у місті та внесли певні зміни у зв’язку із придбанням нових автобусів та для максимального забезпечення побажань тернополян.

«Найбільше пропозицій від жителів міста ми отримували щодо розширення транспортного сполучення з міськими лікарняними закладами, а саме з лікарнями №№2 та 3 і з управлінням соціальної політики, а також – щодо сполучення масиву «Східний» з вул. Бродівською, – пояснює Сергій Надал. – Усі ці побажання враховані, і незабаром автобуси та тролейбуси розпочнуть курсувати на цих маршрутах».

Для забезпечення надання якісних послуг на нових міських автобусних маршрутах, виконавчим комітетом також оголошено про початок конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. Конкурс триватиме до кінця березня.